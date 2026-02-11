LIVE ab 18.30 Uhr: Eisschnelllauf mit Gabriel Odor

„Mein Programm könnte nicht besser sein!“

Über die Kilometer-Distanz sind die Erwartungen aber noch etwas gedämpfter. Dass es damit für ihn losgeht, passe aber perfekt. „Mein Programm könnte nicht besser sein, ist von der Verteilung her optimal. Ich habe gerne den 1.000er vor dem 1.500er. Der 1.000er ist nicht meine Paradedisziplin, aber gut, um ein gutes Tempo und ein Gefühl für die Eisbahn zu kriegen. Das kann man trainieren, aber im Rennen ist es etwas ganz anderes“, sagte der zuletzt jahrelang für das Training in Calgary beheimatete Athlet.