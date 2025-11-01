Trauer zulassen: Mit dem Verlust umgehen lernen

Trauer soll aber nicht als Störfaktor gesehen werden, den man möglichst schnell hinter sich bringen sollte. Sie ist der Schlüssel, um den Verlust zu verarbeiten. Man darf und wird ein Leben lang traurig sein. Auch Wut und Tränen gehören dazu. Aber mit der Zeit ist es notwendig, den Fokus auf andere Dinge zu richten und den Alltag neu zu gestalten. Die Trauerbegleiterin hilft dabei, veränderte Wege und Strukturen zu finden, aber auch zu erkennen, was man weiterhin noch beibehalten möchte.