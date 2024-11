Was hilft, wenn Trauer und Kummer zu groß werden?

Gerade die Tage rund um Allerheiligen und deren Rituale, wie der Besuch der Ruhestätte am Friedhof oder das Pflegen der Gräber, wecken einerseits liebevolle Erinnerungen an Verstorbene, können andererseits aber auch ein Gefühl der Traurigkeit auslösen. Petra Heidler, Hypnose-Psychotherapeutin, ist zu Gast in „Krone Gesund“ zum Thema Trauerbewältigung.