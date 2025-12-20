Was smarte Begleiter über meine Gesundheit wissen

Ob am Handgelenk, am Finger oder in der Kleidung – digitale Messgeräte sind aus dem Alltag vieler Menschen kaum mehr wegzudenken. Sie zählen Schritte, werten den Schlaf aus und zeigen an, wenn der Puls in die Höhe schnellt. Der Markt wächst rasant, die Versprechen sind groß. Doch was können diese smarten Begleiter wirklich leisten – und wann liefern sie mehr Schein als Sein?