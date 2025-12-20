Was smarte Begleiter über meine Gesundheit wissen

ÖSV-Herren gehen bei Schweizer Doppelsieg leer aus
Von Fitnessringen bis Smartwatches – tragbare Technik soll helfen, gesünder zu leben. Doch wie zuverlässig messen moderne Wearables tatsächlich? Sportmediziner Dr. Robert Fritz erklärt, was sie können, wo ihre Grenzen liegen und welche Entwicklungen bald Realität werden könnten.
Ob am Handgelenk, am Finger oder in der Kleidung – digitale Messgeräte sind aus dem Alltag vieler Menschen kaum mehr wegzudenken. Sie zählen Schritte, werten den Schlaf aus und zeigen an, wenn der Puls in die Höhe schnellt. Der Markt wächst rasant, die Versprechen sind groß. Doch was können diese smarten Begleiter wirklich leisten – und wann liefern sie mehr Schein als Sein?
