Cholesterinarm durch die Weihnachtszeit

Ernährung & Wohlfühlgewicht
21.12.2025 10:00
Gesundheit und Kekse müssen kein Widerspruch sein.
Gesundheit und Kekse müssen kein Widerspruch sein.

Zwischen Vanillekipferl und Gans lauern versteckte Fettfallen, die schnell zur Belastung werden können. Doch wer bewusst auswählt und kleine Veränderungen wagt, kann die festliche Zeit nicht nur genießen, sondern auch seiner Gesundheit etwas Gutes tun.

Für Menschen mit erhöhtem Cholesterinspiegel oder einem besonderen Augenmerk auf Herzgesundheit kann die Weihnachtszeit zur Herausforderung werden. Doch mit ein paar einfachen Tipps lässt sich die Adventküche leichter und cholesterinbewusster gestalten.

  • Bewusst backen: Kekse und Kuchen müssen nicht automatisch fett- und cholesterinreich sein. Pflanzliche Fette wie Raps- oder Sonnenblumenöl können Butter teilweise ersetzen. Vollkornmehl und Haferflocken bringen Ballaststoffe, Nüsse liefern gesunde Fette. So bleibt der Adventteller köstlich und herzfreundlich.
  • Fisch statt Braten: Festliche Mahlzeiten lassen sich auch mit Fisch gestalten. Lachs, Forelle oder Kabeljau schmecken nicht nur gut, sondern enthalten wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Eine gesunde Alternative zu Schweine- oder Rindfleisch!
  • Gemüse in den Mittelpunkt stellen: Bunte Gemüsegerichte oder Salate mit winterlichen Zutaten wie Rotkraut, Feldsalat oder Kürbis bringen Farbe und Leichtigkeit auf den Tisch. Sie sättigen, liefern Vitamine und senken die Gesamtfettaufnahme.
  • Süßes bewusst genießen: Mandarinen, Äpfel und Trockenfrüchte sind natürliche Süßigkeiten, die perfekt in die Adventzeit passen. Wer Lust auf Dessert hat, kann Joghurt mit Früchten und Nüssen kombinieren – leicht, festlich und cholesterinarm.
  • Getränke mit Bedacht wählen: Statt Eierlikör lieber auf Tee, Glühwein mit wenig Zucker oder alkoholfreie Varianten setzen. So bleibt die Kalorien- und Fettbilanz im Rahmen. 
