Schüsse und Flammen vor Serbiens Parlament

Wie lokale Medien berichten, ereignete sich der Zwischenfall vor dem Gebäude des serbischen Parlaments in der Hauptstadt Belgrad. Nach Angaben des Senders NOVA näherten sich bewaffnete Sicherheitskräfte einem großen Zelt, das sich auf dem Gelände vor dem Parlament befand. Kurz darauf fielen mehrere Schüsse, und in dem Zelt brach ein Feuer aus.