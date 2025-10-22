Vorteilswelt
Ein Mann verletzt

Schüsse und Flammen vor Serbiens Parlament

Ausland
22.10.2025 13:21
Neben der Rauchsäule kam es auch zu Schüssen – die Frage, wer sie abgegeben hat, ist aber noch offen.(Bild: AP/Marko Drobnjakovic)

Vor dem Parlament in Belgrad fielen am Mittwoch mehrere Schüsse, ein Mann wurde verletzt, ein Zelt ging in Flammen auf. Die Hintergründe des Vorfalls sind rätselhaft.

Wie lokale Medien berichten, ereignete sich der Zwischenfall vor dem Gebäude des serbischen Parlaments in der Hauptstadt Belgrad. Nach Angaben des Senders NOVA näherten sich bewaffnete Sicherheitskräfte einem großen Zelt, das sich auf dem Gelände vor dem Parlament befand. Kurz darauf fielen mehrere Schüsse, und in dem Zelt brach ein Feuer aus.

Zelt gehört zu Vučić-Unterstützern
Bei dem Zelt handelt es sich nach Medienangaben um eines von mehreren, die in diesem Jahr von Unterstützern des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić während regierungskritischer Proteste aufgestellt wurden.

Nach Angaben des Senders N1 TV wurde ein 57-jähriger Mann durch einen Schuss verletzt. Sein Zustand sei stabil.

Unklar, wer die Schüsse abgegeben hat
Ein auf der Plattform X veröffentlichtes Video zeigt einen Mann, der mit auf dem Rücken gefesselten Händen am Boden liegt und von Polizeibeamten umringt wird. Eine Person wurde festgenommen.

Unklar blieb zunächst, wer die Schüsse abgegeben hat und wie das Feuer ausgelöst wurde. Die örtliche Polizei lehnte eine Stellungnahme ab. Reuters konnte den Ort des Geschehens anhand von Videoaufnahmen bestätigen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

