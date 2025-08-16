Revolte gegen Vucic-Regime stürzt Serbien in Krise

Die Serben haben’s mit den Händen. Die „Schwarze Hand“ war jene großserbische Terrororganisation gewesen, die 1914 den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajewo ermordete. Heute ist die „Rote Hand“ zum Symbol der Demonstrationen gegen das Vucic-Regime geworden. Sie sollen an das Blut erinnern, das durch die Korruption verursacht wird.