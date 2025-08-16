Revolte gegen Vucic-Regime stürzt Serbien in Krise

Trump steckte Putin Brief von Ehefrau Melania zu
Keine süßen Zeilen
Nach gewaltsamen Zusammenstößen warnt Serbiens Präsident Aleksandar Vučić vor einem Bürgerkrieg. Während ein heißer Herbst droht, plant offenbar der US-Präsident in Belgrad auf den Ruinen der NATO-Bomben von 1999 einen „Trump-Tower“.
Die Serben haben’s mit den Händen. Die „Schwarze Hand“ war jene großserbische Terrororganisation gewesen, die 1914 den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajewo ermordete. Heute ist die „Rote Hand“ zum Symbol der Demonstrationen gegen das Vucic-Regime geworden. Sie sollen an das Blut erinnern, das durch die Korruption verursacht wird.
