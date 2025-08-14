Vucic stellt Rückzug als Präsident in Aussicht

Nicht zuletzt im Lichte des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gilt es besonders aus sicherheitspolitischer Sicht, den Westbalkan auch politisch nicht aus den Augen zu verlieren, ihn enger an Europa zu binden und nicht dem Einfluss anderer Akteure zu überlassen. Damit ist nicht nur Russland gemeint, sondern auch China und die Türkei. Seit Jahren kursiert hier der politische Witz: „Wer ist früher in Belgrad: China oder die EU?“ Heute ist es China, und das liegt vor allem an der Politik der serbischen Führung.