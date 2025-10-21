Vorteilswelt
Kurzarbeit geprüft

VW-Krise: Produktionsstopp in Wolfsburg droht!

Motor
21.10.2025 15:35
Volkswagen bereitet offenbar einen Produktionsstopp im Hauptwerk in Wolfsburg vor. (Archivbild)
Volkswagen bereitet offenbar einen Produktionsstopp im Hauptwerk in Wolfsburg vor. (Archivbild)(Bild: AP/Fabian Bimmer)

Wegen Engpässen bei der Versorgung mit Halbleitern bereitet der deutsche Autobauer Volkswagen offenbar einen Produktionsstopp wichtiger Modelle vor. Darunter der beliebte Golf im Hauptwerk Wolfsburg.

Neben dem Baustopp erwägt Volkswagen auch eine Beantragung von Kurzarbeit. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Kreise der Zuliefererindustrie am Dienstag berichtete, hat VW für diese Woche noch genügend Material, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Nächste Woche könnten die Halbleiter jedoch bereits verbaut sein.

Auswirkungen auf VW Golf und VW Tiguan
Dem Bericht zufolge würde bei einem möglichen Baustopp zunächst die Produktion vom Golf im Stammwerk Wolfsburg gestoppt werden. Anschließend sei der Tiguan betroffen.

Lesen Sie auch:
Gegen die Belegschaft wird jetzt härter vorgegangen.
Neuer Personalkurs
Autoriese Volkswagen kündigt Hunderte Schwänzer
30.09.2025
Jobabbau soll helfen
US-Zölle und Umbaukosten belasten VW massiv
25.07.2025
Dickes Minus
Volkswagen erleidet erneut Gewinneinbruch
25.07.2025

Konflikt mit Chiphersteller als Auslöser
Der Ursprung der Krise beim größten europäischen Automobilhersteller liegt im Konflikt um den Chiphersteller Nexperia. Auf Druck der USA übernahmen die Niederlande am 30. September die Kontrolle über das Unternehmen, das Teil des chinesischen Technologiekonzerns Wingtech ist. Als Reaktion darauf verhängte China ein Exportverbot für bestimmte Komponenten aus der Volksrepublik. Seitdem ist die Chipproduktion bei Nexperia in Teilen zum Stillstand gekommen.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
