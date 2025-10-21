Konferenz mit PSG, City und Dortmund ab 21 Uhr

Bei vier Punkten hält Manchester City vor dem Gastspiel bei Villarreal, dort gilt es, eine Serie von fünf sieglosen Auswärtspartien in der „Königsklasse“ zu beenden. Richten soll es vor allem Erling Haaland, der in zehn Pflichtspielen 14 Mal getroffen hat. Borussia Dortmund ist wie die „Citizens“ in den Bewerb gestartet und nimmt beim FC Kopenhagen den zweiten Sieg ins Visier. Marcel Sabitzer ist aus dem Mittelfeld des BVB aktuell nicht wegzudenken, fehlte nur in einem Saisonspiel.