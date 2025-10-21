Riesenspinne „Thekla“ krabbelte durch Fenster

Durch gekipptes Fenster gekrabbelt

Genau das ist am Sonntag der Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Knittelfeld passiert, wie auch die Polizei der „Krone“ bestätigt. Weil sie sich nicht zu helfen wusste, rief sie Bekannte zur Unterstützung. Auch diese staunten nicht schlecht, als sie die Riesenspinne sahen. Sie nahmen sich aber ein Herz – und einen Löffel – und schoben das Tier in eine Tupperware-Box. Dann eilten sie damit zur Polizeidienststelle und gaben sie ab.