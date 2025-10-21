Riesenspinne „Thekla“ krabbelte durch Fenster

Eine Vogelspinne jagte am Sonntag einer Steirerin einen ordentlichen Schrecken ein – sie krabbelte durchs offene Fenster in die Küche! Die Frau reagierte aber gelassen – rief Freunde an, fing mit ihnen gemeinsam das Tier und brachte es in einer Tupperware-Dose zur Polizei.
Stellen Sie sich vor, Sie freuen sich auf einen köstlichen Kaffee. Gehen in die Küche und wollen die Maschine einschalten. Plötzlich hockt auf der Küchenzeile eine riesengroße, haarige Spinne!
Durch gekipptes Fenster gekrabbelt
Genau das ist am Sonntag der Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Knittelfeld passiert, wie auch die Polizei der „Krone“ bestätigt. Weil sie sich nicht zu helfen wusste, rief sie Bekannte zur Unterstützung. Auch diese staunten nicht schlecht, als sie die Riesenspinne sahen. Sie nahmen sich aber ein Herz – und einen Löffel – und schoben das Tier in eine Tupperware-Box. Dann eilten sie damit zur Polizeidienststelle und gaben sie ab.
16 (!) Zentimeter Beinlänge
Eine Beamtin wählte daraufhin die Nummer von Werner Stangl vom Steirischen Reptilien- und Amphibienverein. Der wiederum beauftragte seinen Mitarbeiter Markus Mossauer vom Reptilien-Notdienst, die – wie sich herausstellte – männliche, kolumbianische Riesenvogelspinne mit 16 (!) Zentimetern Beinlänge bei der Polizei abzuholen und zu verwahren.
Als typisches Abwehrverhalten benutzt diese Vogelspinne ihre Reizhaare und kann unter Umständen auch kräftig zubeißen. Sie ist aber für Menschen nicht gefährlich.
Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl
Das haarige Riesentier dürfte vermutlich über das gekippte Fenster in die Wohnung gekrabbelt sein. Vermutet wird, dass sie ihrem noch unbekannten Besitzer ausgebüxt ist. Bei der Polizei nahm man den tierischen Besuch mit Humor – und taufte ihn „Thekla“.
