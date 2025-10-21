Verbrenner-Aus: Zwei Länder blockieren Rückzieher

Botschaft klar: „Zukunft wird elektrisch sein“

Die Position der beiden großen EU-Länder könnte dabei kaum deutlicher sein: „Die Zukunft der europäischen Automobilindustrie wird elektrisch sein“, heißt es in dem Papier. Die EU-Entscheidung zum Verbrenner-Aus dürfe nicht infrage gestellt werden. Damit positionieren sich Frankreich und Spanien klar gegen die Pläne der EU-Kommission, die entsprechende Verordnung noch in diesem Jahr zu überprüfen – eine Ankündigung, die nach massivem Druck aus der Automobilindustrie erfolgt war.