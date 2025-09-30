Autoriese Volkswagen kündigt Hunderte Schwänzer

Starker Anstieg in Deutschland

Eine deutliche Zunahme der Entlassungen zeigt sich bei der Kernmarke VW in Deutschland. An den sechs deutschen Fertigungsstandorten mussten im laufenden Jahr 2025 bereits mehr als 300 „Blaumacher“ das Unternehmen verlassen. Diese Zahl allein erreicht schon jetzt beinahe das Niveau des gesamten Vorjahres. Von dieser Entwicklung betroffen sind die Werke in Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Hannover, Salzgitter und Kassel.