EU entschärft umstrittene Waldschutz-Verordnung

Weniger Dokumentationspflichten für die Lieferkette

Eine der wesentlichsten Änderungen betrifft die Lieferkette: Künftig soll nur noch der erste Akteur in der Kette Angaben zur Herkunft des Produkts machen müssen – nicht mehr alle weiteren Abnehmer und Verkäufer. Der ursprüngliche Vorschlag hatte eine lückenlose Dokumentationspflicht für die gesamte Lieferkette vorgesehen. Damit würden deutlich weniger Unternehmen von der Regelung betroffen sein als bisher geplant.