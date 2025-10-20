Ferrari SC40: Erraten Sie das Vorbild dahinter?

F40-Design trifft Hybridtechnik

Technisch basiert der SC40 auf dem Ferrari 296 GTB, optisch ist er eine klare Hommage an den F40 – kantig, kompromisslos, mit feststehendem Heckflügel. Den Mittelmotorsportler zieren eine flache, kurze Front, rechteckige Scheinwerfer und eine transparente Lamellen-Abdeckung über dem Motor. Statt des klassischen Rot trägt das Unikat jedoch einen eigens entwickelten Weißton namens SC40 White, kombiniert mit schwarzen Kontrasten und einer aggressiv-schlanken Silhouette.