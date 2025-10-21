Louvre schätzt: Beute ist 88 Millionen Euro wert!

Bei der Beute handelt es sich um acht kostbare Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen – darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Vier maskierte Täter hatten am Sonntag einen Lkw mit einer Hebebühne am Museum geparkt. Während zwei von ihnen auf Motorrollern warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum. Sie brachen zwei Vitrinen auf und entkamen mit ihrer Beute.