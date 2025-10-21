Nach Überholmanöver zückte Autofahrer (32) Pistole

Wilde Szenen spielten sich Ende August zwischen Strass im Zillertal und Wörgl ab: Ein Autofahrer (32) geriet nach einem Überholmanöver mit einem anderen Pkw-Lenker in Streit. Daraufhin lieferten sich die beiden eine Verfolgungsjagd bis zum Wohnhaus des Mannes. Dieser hatte während der Fahrt seine Frau angerufen und sie aufgefordert, die Glock bereitzulegen, da er verfolgt werde.