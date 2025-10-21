Kakophonie bei Debatte um Kompetenz-Wirrwarr

Oberösterreich und Steiermark noch zurückhaltend

Zurückhaltend sind vorerst der Oberösterreicher Thomas Stelzer und Mario Kunasek aus der Steiermark. „Ich bin offen für eine Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden – aber nur dann, wenn sie zu besseren Ergebnissen für die Menschen führt. Wenn Länder etwa im Bildungsbereich oder bei den Spitälern mehr Verantwortung übernehmen sollen, dann müssen sie dafür auch die nötigen finanziellen Mittel bekommen“, so Stelzer. „Im Zentrum der Überlegungen muss aber das Patientenwohl stehen“, meint auch Kunasek. „Ohne Mitsprache der Länder wird es daher auch in Zukunft nicht gehen. Sie wissen am besten über die Bedürfnisse in den Regionen Bescheid“, betont Kunasek.