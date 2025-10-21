Fans mischten Fußballern Alkohol in Trinkflaschen

Aufregung in Osttirol! Am Sillianer Fußballplatz in der 2. Klasse A mischten Fans den gegnerischen Spielern aus Lienz während der Partie Alkohol in die Trinkflaschen. Auch ein 15-Jähriger griff zu. Das sagen die Klubs, das sind mögliche Konsequenzen.
Helle Aufregung in den Osttiroler Fußball-Niederungen! Beim Match zwischen Sillian II und Rapid Lienz II in der 2. Klasse A – also der tiefsten Meisterschaftsebene des Kärntner und Osttiroler Verbandes – schauten einige Fans der Heim-Mannschaft wohl zu tief ins Glaserl. Und sorgten so für einen handfesten Skandal.
