Fans mischten Fußballern Alkohol in Trinkflaschen

Helle Aufregung in den Osttiroler Fußball-Niederungen! Beim Match zwischen Sillian II und Rapid Lienz II in der 2. Klasse A – also der tiefsten Meisterschaftsebene des Kärntner und Osttiroler Verbandes – schauten einige Fans der Heim-Mannschaft wohl zu tief ins Glaserl. Und sorgten so für einen handfesten Skandal.