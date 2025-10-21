Deutschlands Präsident auf Staatsbesuch in Wien

Hoher Besuch aus Deutschland für Alexander Van der Bellen: Der österreichische Bundespräsident hat am Dienstag am Josefsplatz in der Wiener Innenstadt seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren feierlich empfangen. Mit dabei waren auch die First Ladies Doris Schmidauer und Elke Büdenbender.
Nach der Zeremonie stand ein Meinungsaustausch der beiden Staatsoberhäupter auf dem Programm. Anlass der Visite ist die Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft in der Metternichgasse 3 in Wien-Landstraße am Mittwoch.
Besichtigung des Brenner-Basistunnels
Am Donnerstag ist für die beiden Staatsoberhäupter in Tirol eine Besichtigung der Baustelle des Brenner-Basistunnels geplant – gemeinsam mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. Darauf folgt eine Visite in Innsbruck.
Steinmeier trifft auch Rosenkranz, Stocker und Ludwig
Am Dienstag stehen für Steinmeier auch Treffen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf dem Programm, ehe am Abend ein Staatsbankett stattfindet. Inhaltlich soll es um die Themen Europa, Verkehr und Klima gehen.
Letzter Staatsbesuch aus Deutschland vor 28 Jahren
Ein Staatsbesuch ist die höchste Form der diplomatischen Wertschätzung zweier Staaten, die ausschließlich den jeweiligen Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten fand 1997 statt und ist damit 28 Jahre her. Roman Herzog weilte damals auf Einladung von Thomas Klestil drei Tage in Österreich. Hauptthema war zu dieser Zeit die bevorstehende EU-Osterweiterung. Beide ehemaligen Staatsoberhäupter sind mittlerweile verstorben.
Im Juli 2017 war der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt zu einem „offiziellen Arbeitsbesuch“ in Wien gewesen. Zuvor war er bereits einige Male zu offiziellen Besuchen in Österreich, jedoch in anderen Funktionen als der des Außenministers.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.