Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steinmeier bei VdB

Deutschlands Präsident auf Staatsbesuch in Wien

Innenpolitik
21.10.2025 11:43
Die Bundespräsidenten von Österreich und Deutschland, Alexander Van der Bellen und Frank-Walter ...
Die Bundespräsidenten von Österreich und Deutschland, Alexander Van der Bellen und Frank-Walter Steinmeier(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Hoher Besuch aus Deutschland für Alexander Van der Bellen: Der österreichische Bundespräsident hat am Dienstag am Josefsplatz in der Wiener Innenstadt seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren feierlich empfangen. Mit dabei waren auch die First Ladies Doris Schmidauer und Elke Büdenbender.

0 Kommentare

Nach der Zeremonie stand ein Meinungsaustausch der beiden Staatsoberhäupter auf dem Programm. Anlass der Visite ist die Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft  in der Metternichgasse 3 in Wien-Landstraße am Mittwoch.

Besichtigung des Brenner-Basistunnels
Am Donnerstag ist für die beiden Staatsoberhäupter in Tirol eine Besichtigung der Baustelle des Brenner-Basistunnels geplant – gemeinsam mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. Darauf folgt eine Visite in Innsbruck.

Steinmeier trifft auch Rosenkranz, Stocker und Ludwig
Am Dienstag stehen für Steinmeier auch Treffen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf dem Programm, ehe am Abend ein Staatsbankett stattfindet. Inhaltlich soll es um die Themen Europa, Verkehr und Klima gehen.

Letzter Staatsbesuch aus Deutschland vor 28 Jahren
Ein Staatsbesuch ist die höchste Form der diplomatischen Wertschätzung zweier Staaten, die ausschließlich den jeweiligen Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten fand 1997 statt und ist damit 28 Jahre her. Roman Herzog weilte damals auf Einladung von Thomas Klestil drei Tage in Österreich. Hauptthema war zu dieser Zeit die bevorstehende EU-Osterweiterung. Beide ehemaligen Staatsoberhäupter sind mittlerweile verstorben.

Lesen Sie auch:
In der „Krone“ appellieren Alexander Van der Bellen und Frank-Walter Steinmeier gemeinsam an die ...
Appell der Präsidenten
„Dann ist unsere Art zu leben in ernster Gefahr!“
18.10.2025
Russlands Schatten
An der Front Europas: Van der Bellen in Litauen
08.10.2025

Im Juli 2017 war der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt zu einem „offiziellen Arbeitsbesuch“ in Wien gewesen. Zuvor war er bereits einige Male zu offiziellen Besuchen in Österreich, jedoch in anderen Funktionen als der des Außenministers.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
127.020 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
91.409 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Wiener Lehrerin vergewaltigt: Gefängnisstrafen!
80.876 mal gelesen
Die Hauptangeklagten, ihnen werden Sexualdelikte vorgeworfen, werden schwer bewacht aus U-Haft ...
Mehr Innenpolitik
Steinmeier bei VdB
Deutschlands Präsident auf Staatsbesuch in Wien
„Viele Hausaufgaben“
Gipfel zwischen Trump und Putin auf der Kippe
Kritik gegen Sparkurs
Verletzt das Land Salzburg Kinderrechte?
Was ihn jetzt erwartet
Kuss-Show vor Haftantritt von Nicolas Sarkozy
Krone Plus Logo
OÖ wählt in 2 Jahren
Filzmaier sieht wenig Chancen für Mini-Parteien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf