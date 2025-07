US-Zölle und Umbaukosten belasten VW massiv

Eigener Zoll-Deal möglich?

VW-Chef Oliver Blume sprach am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen davon, dass es bereits sehr konstruktive Gespräche mit dem US-Handelsministerium gegeben habe. „Wir haben ein sehr attraktives Investmentpaket, das wir in den USA umsetzen können.“ Dabei geht es möglicherweise auch um ein Audi-Werk in den Vereinigten Staaten. Audi und Porsche haben bisher keine eigene Fertigung in den USA und sind vollständig auf Importe angewiesen.