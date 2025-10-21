Giuffre musste mit Prinz-Andrew-Puppe spielen

„Maxwell machte eine große Show“, erinnert sich Giuffre in ihrem Werk zurück. „Der Prinz und ich setzten uns auf die Couch, und Maxwell legte mir die Puppe auf den Schoß und legte einer ihrer Hände auf eine meiner Brüste.“ Dann habe sie die zweite junge Frau „auf den Schoß des Prinzen“ gesetzt, „und der Prinz legte seine Hand auf Sjobergs Brust“.