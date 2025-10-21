Leistungsbonus für Pleitefirma im Pannenbad fix

Wieder einmal hat das Paracelsus-Pannenbad zu einer Eröffnung geladen, dieses Mal unter dem Motto „Wasser Marsch!“, denn nach den Pleiten, Pech und Pannen – die „Krone“ berichtete – wird nun am 14. November nach 655 Tagen des Stillstands wieder aufgesperrt. Und das schon zum vierten Mal binnen sechs Jahren. Besonders dankbar zeigte sich dabei Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) gegenüber dem Bauunternehmen für das „überpünktliche Erledigen“ der aktuellen Arbeiten.