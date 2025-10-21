Absage: Djokovic lässt Paris aus – ohne Begründung

Novak Djokovic ist beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres in Paris nicht am Start. Der 38-jährige Serbe gab am Dienstag auf Instagram seine Absage bekannt, ohne näher auf die Gründe einzugehen. Mit sieben Titeln ist Djokovic Rekordsieger des Turniers in Paris.
„Liebes Paris“, schreibt Djokovic in einer Insta-Story kurz und knapp: „Leider werde ich heuer am Masters nicht eilnehmen.“ Weiter unten entsinnt er sich dann der „großartigen Erinnerungen und großartigen Erfolge“, die er über die Jahre bei dem Turnier gesammelt hat. Immerhin: „Ich hoffe, wir sehen einander nächstes Jahr.“ Das ist ja zumindest eine Ansage – wenngleich eine wirkliche Begründung für die Absage 2025 fehlt.
Kräfte einteilen
In diesem Jahr teilt sich der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger seine Kräfte vorsichtig ein. Seit dem French Open im Frühsommer hat er auf der ATP-Tour nur Wimbledon, das US Open und das Turnier von Shanghai bestritten. Beim Exhibition-Event Six Kings Slam letzte Woche in Saudi-Arabien gab er im Match um den dritten Platz auf.
Für das Saisonfinale der besten Spieler in Turin (9. bis 16. November) ist der Weltranglisten-Fünfte bereits qualifiziert.
