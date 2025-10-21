Absage: Djokovic lässt Paris aus – ohne Begründung

„Liebes Paris“, schreibt Djokovic in einer Insta-Story kurz und knapp: „Leider werde ich heuer am Masters nicht eilnehmen.“ Weiter unten entsinnt er sich dann der „großartigen Erinnerungen und großartigen Erfolge“, die er über die Jahre bei dem Turnier gesammelt hat. Immerhin: „Ich hoffe, wir sehen einander nächstes Jahr.“ Das ist ja zumindest eine Ansage – wenngleich eine wirkliche Begründung für die Absage 2025 fehlt.