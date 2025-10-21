Weltrekord! Zu schnell für den eigenen Magen

649 PS, enge Kurven, lange Geraden – die Zutaten für einen Weltrekordversuch für straßenzugelassene Elektroautos am steirischen Red Bull Ring hätten nicht besser sein können. Dass selbst der Pilot Kurt Praszl in Kurve sechs eine kurze Brechpause einlegen musste, zeigt die enorme Kraft des KIA EV6 GT.
„Schneller, schneller!“ Die beiden Kinder vor dem Zeitnehmerpult gaben alles, peitschten ihren Vater rund um den Red Bull Ring. Daneben verzog Magister Fabian Santer keine Miene. Der Notar überwachte gewissenhaft das Geschehen, notierte letztlich die Endzeit im Protokoll. „Wenn wir dieses Projekt schon machen, dann richtig“, zeigte sich Gregor Greinecker vom gleichnamigen Autohaus stolz. Er hatte die Initialzündung für den Weltrekordversuch in Spielberg gegeben. Gemeinsam mit KIA Österreich wurden die Planungen in die Tat umgesetzt.
