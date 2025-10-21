Weltrekord! Zu schnell für den eigenen Magen

„Schneller, schneller!“ Die beiden Kinder vor dem Zeitnehmerpult gaben alles, peitschten ihren Vater rund um den Red Bull Ring. Daneben verzog Magister Fabian Santer keine Miene. Der Notar überwachte gewissenhaft das Geschehen, notierte letztlich die Endzeit im Protokoll. „Wenn wir dieses Projekt schon machen, dann richtig“, zeigte sich Gregor Greinecker vom gleichnamigen Autohaus stolz. Er hatte die Initialzündung für den Weltrekordversuch in Spielberg gegeben. Gemeinsam mit KIA Österreich wurden die Planungen in die Tat umgesetzt.