Tsitsipas sagte Wien-Start ab, Rublew draußen

Stefanos Tsitsipas hat seinen Start bei den Tennis-Erste-Bank-Open am Dienstag kurzfristig abgesagt. Der Weltranglisten-25. aus Griechenland begründete dies mit einer Rückenverletzung. Der als Nummer sieben gesetzte Andrej Rublew verlor gegen den Briten Cameron Norrie in drei Sätzen.
Der Weltranglisten-25. aus Griechenland begründete dies mit einer Rückenverletzung und wurde im Hauptbewerb durch den serbischen Lucky Loser Hamad Medjedovic ersetzt, der es mit dem Italiener Lorenzo Musetti zu tun bekommt.
Aus für Rublew
Das Aus kam für Andrej Rublew. Der als Nummer sieben gesetzte Russe verlor gegen den Briten Cameron Norrie nach etwas mehr als zwei Stunden 2:6,7:6(5),2:6.
Zwei gesetzte Spieler ausgeschieden
Damit sind bei dem mit mehr als 2,7 Millionen Euro dotierten ATP500-Hartplatz-Event schon zwei gesetzte Spieler ausgeschieden. Am Montag hatte zum Auftakt der auf Position fünf eingestufte Russe Karen Chatschanow, der vergangenes Jahr in der Stadthalle im Finale war, gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 3:6,7:5,4:6 den Kürzeren gezogen.
