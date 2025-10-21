Täterin nach spektakulärem Museumseinbruch gefasst

Diebin wollte sich nach China absetzen

Nach Auswertung von Überwachungsvideos soll die Frau allein gehandelt haben. Sie verließ Frankreich noch am selben Tag und wollte offenbar nach China weiterreisen. Bei ihrer Festnahme in Spanien versuchte sie, rund ein Kilo eingeschmolzenes Gold zu entsorgen. Die Polizei prüft derzeit, ob es sich dabei um Teile der Beute handelt und ob die Frau Komplizen hatte.