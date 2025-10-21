Goldschatz gestohlen
Täterin nach spektakulärem Museumseinbruch gefasst
Nur zwei Tage nach dem spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre sorgt ein weiterer Einbruch in Paris für Schlagzeilen: Eine 24-jährige Chinesin wurde nach dem Diebstahl seltener Goldnuggets aus dem Pariser Naturkundemuseum festgenommen.
Die junge Frau soll in der Nacht zum 16. September in das Museum eingedrungen sein und Nuggets mit einem Gesamtgewicht von fast sechs Kilogramm gestohlen haben. Die Staatsanwältin von Paris, Laure Beccuau, teilte mit, dass die Verdächtige zuvor von spanischen Behörden in Barcelona festgenommen und nach Frankreich überstellt wurde.
Dort wurde sie am 13. Oktober wegen Diebstahls von Goldnuggets in organisierter Bande sowie wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt.
Materieller Schaden von 1,5 Millionen Euro
Die Beute umfasst historische Goldfunde aus Bolivien, Russland, Kalifornien, Französisch-Guayana und Australien. Der materielle Schaden wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt, der wissenschaftliche und historische Wert gilt als unbezahlbar. Am Tatort entdeckten Ermittler Werkzeuge, Gasflaschen und einen Schneidbrenner, mit dem die Vitrine aufgebrochen wurde.
Diebin wollte sich nach China absetzen
Nach Auswertung von Überwachungsvideos soll die Frau allein gehandelt haben. Sie verließ Frankreich noch am selben Tag und wollte offenbar nach China weiterreisen. Bei ihrer Festnahme in Spanien versuchte sie, rund ein Kilo eingeschmolzenes Gold zu entsorgen. Die Polizei prüft derzeit, ob es sich dabei um Teile der Beute handelt und ob die Frau Komplizen hatte.
Der Fall sorgt international für Aufsehen, nicht zuletzt, weil er zeitlich unmittelbar auf den spektakulären Diebstahl der Kronjuwelen im Louvre folgt – die Täter dort sind bislang noch auf der Flucht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.