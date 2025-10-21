Schock! Familien-Grab war plötzlich verschwunden

„Es ist einfach unfassbar. Zuerst haben wir geglaubt, wir hätten uns in der Reihe geirrt. Aber nein, wir waren richtig. Nur es war einfach nichts mehr da“, ist der Ehemann der Eignerin der Ruhestätte auf dem großen Zentralfriedhof der Stadt Klagenfurt in Annabichl fassungslos. Die Grabstätte erinnerte an die Eltern seiner Frau, die 2005 und 2013 verstorben waren.