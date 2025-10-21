Vorteilswelt
„Einfach unfassbar“

Schock! Familien-Grab war plötzlich verschwunden

Kärnten
21.10.2025 20:00
Ein Kärntner Ehepaar staunte nicht schlecht, als plötzlich das Familiengrab verschwunden war.
Ein Kärntner Ehepaar staunte nicht schlecht, als plötzlich das Familiengrab verschwunden war.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Stell Dir vor, Du gehst auf den Friedhof, um für Allerheiligen alles vorzubereiten. Doch das Grab der Eltern ist einfach weg! Spurlos verschwunden. Junges Grün sprießt nun, wo früher die noch für viele Jahre bezahlte Ruhestätte war. So erging es am Sonntag einer Kärntner Familie.

„Es ist einfach unfassbar. Zuerst haben wir geglaubt, wir hätten uns in der Reihe geirrt. Aber nein, wir waren richtig. Nur es war einfach nichts mehr da“, ist der Ehemann der Eignerin der Ruhestätte auf dem großen Zentralfriedhof der Stadt Klagenfurt in Annabichl fassungslos. Die Grabstätte erinnerte an die Eltern seiner Frau, die 2005 und 2013 verstorben waren.

Kärnten
