Schock! Familien-Grab war plötzlich verschwunden

Stell Dir vor, Du gehst auf den Friedhof, um für Allerheiligen alles vorzubereiten. Doch das Grab der Eltern ist einfach weg! Spurlos verschwunden. Junges Grün sprießt nun, wo früher die noch für viele Jahre bezahlte Ruhestätte war. So erging es am Sonntag einer Kärntner Familie.
„Es ist einfach unfassbar. Zuerst haben wir geglaubt, wir hätten uns in der Reihe geirrt. Aber nein, wir waren richtig. Nur es war einfach nichts mehr da“, ist der Ehemann der Eignerin der Ruhestätte auf dem großen Zentralfriedhof der Stadt Klagenfurt in Annabichl fassungslos. Die Grabstätte erinnerte an die Eltern seiner Frau, die 2005 und 2013 verstorben waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.