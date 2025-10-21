„Deine Mutter!“: Entgleisung von Trump-Sprecherin

Der Auslöser war eine Nachricht des „HuffPost“-Reporters Shirish V. Dáte am Freitag, der in seiner Anfrage auf die politische Brisanz des Ortes hinwies. In Budapest wurde 1994 das sogenannte Budapester Memorandum unterzeichnet, in dem Russland zusicherte, die territoriale Integrität der Ukraine zu achten – ein Versprechen, das Moskau mit der Annexion der Krim 2014 und dem fortgesetzten Angriffskrieg längst gebrochen hat. Dáte wollte wissen, ob der Präsident sich dieser Symbolik bewusst sei und wer den Ort vorgeschlagen habe.