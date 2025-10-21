Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statt seriöser Antwort

„Deine Mutter!“: Entgleisung von Trump-Sprecherin

Außenpolitik
21.10.2025 17:35
Die Sprecherin des US-Präsidenten senkt den Diskurs mit Medien endgültig auf ein unterirdisches ...
Die Sprecherin des US-Präsidenten senkt den Diskurs mit Medien endgültig auf ein unterirdisches Niveau.(Bild: AP/Evan Vucci)

Mit einem einzigen Satz hat Donald Trumps neue Sprecherin Karoline Leavitt eine diplomatische Frage in einen Skandal verwandelt. Auf die Nachfrage eines Journalisten, warum ausgerechnet Budapest als Austragungsort für das bevorstehende Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin gewählt wurde, antwortete Leavitt schlicht: „Your mom did“ – auf Deutsch: „Deine Mutter hat’s getan.“

0 Kommentare

Der Auslöser war eine Nachricht des „HuffPost“-Reporters Shirish V. Dáte am Freitag, der in seiner Anfrage auf die politische Brisanz des Ortes hinwies. In Budapest wurde 1994 das sogenannte Budapester Memorandum unterzeichnet, in dem Russland zusicherte, die territoriale Integrität der Ukraine zu achten – ein Versprechen, das Moskau mit der Annexion der Krim 2014 und dem fortgesetzten Angriffskrieg längst gebrochen hat. Dáte wollte wissen, ob der Präsident sich dieser Symbolik bewusst sei und wer den Ort vorgeschlagen habe.

Leavitt greift Reporter weiter an
Die Antwort aus dem Weißen Haus: ein flapsiges „Your mom did“. Kurz darauf legte Kommunikationsdirektor Steven Cheung nach – ebenfalls mit einem „Your mom“, was sogleich Statt die Frage zu beantworten, griff Leavitt den Reporter danach öffentlich an. Auf der Plattform X (vormals Twitter) nannte sie ihn einen „linken Hetzer“, der keine Fakten, sondern „Demokraten-Propaganda“ verbreite.

„Aktivisten, die sich als Journalisten verkleiden, schaden dem Berufsstand“, schrieb sie – und veröffentlichte sogar Screenshots der Textnachrichten. Der Reporter konterte daraufhin trocken, dass Leavitt offenbar glaubte, die Veröffentlichung ihrer eigenen Antworten würde ihr helfen.

Massive Kritik an „Schulhof-Beleidigungen“
Auch andere Regierungsvertreter schlossen sich dem provokanten Ton an: Ein Sprecher des Pentagon reagierte am Dienstag auf eine weitere Medienanfrage mit dem Satz „Your mom bought it for him“ („Deine Mutter hat sie ihm gekauft“) – ebenfalls im Zusammenhang mit einer Kontroverse über eine Krawatte in den russischen Farben, die Verteidigungsminister Pete Hegseth getragen hatte.

Lesen Sie auch:
Das Weiße Haus zeigt das rassistische KI-Video in Dauerschleife – Vance findet es „witzig“.
Umstrittenes KI-Video
Vance zu Rassismus-Vorwurf: „Wir haben Spaß dabei“
02.10.2025
KI-Video geht viral
„König“ Trump wirft Gülle auf Demonstranten ab
19.10.2025
Krone Plus Logo
Karoline Leavitt
So tickt Donald Trumps 27-jährige Kampfmaschine
24.02.2025

Die „HuffPost“ bekräftigte in einer Stellungnahme, man werde trotz solcher „Schulhof-Beleidigungen“ weiterhin kritische Fragen stellen. „Schulhof-Spott wird uns nicht aufhalten“, hieß es.

Porträt von Stephan Brodicky
Stephan Brodicky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
137.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.438 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
86.542 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Außenpolitik
„Nicht in naher ...“
Trumps Gipfel mit Putin vorerst auf Eis gelegt
Statt seriöser Antwort
„Deine Mutter!“: Entgleisung von Trump-Sprecherin
Gericht kippt Verbot
Frauen dürfen Eizellen einfrieren – aber erst 2027
Kritik an Karner
Abschiebung nach Kabul „Tropfen auf heißen Stein“
Gezerre um Nachwuchs
Kindergärten: Gemeinden wollen komplette Kompetenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf