In Linz verurteilt

Partnerinnen betäubt und Vergewaltigungen gefilmt

Oberösterreich
21.10.2025 13:00
Der 40-Jährige war bereits fünfmal einschlägig vorbestraft.
Der 40-Jährige war bereits fünfmal einschlägig vorbestraft.(Bild: Constantin Handl, Krone KREATIV)

Parallelen zum Fall Pelicot zeigten sich am Dienstag am Landesgericht Linz. Ein 40-jähriger Arbeiter hatte drei damalige Partnerinnen mit Schlafmittel betäubt, sich an ihnen vergangen und die Gräueltaten auch noch gefilmt. Er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

„Ich war abhängig von Psychopharmaka und habe nichts mehr gefühlt. Erst nach dem Entzug ist mir klar geworden, was ich da getan habe“, rechtfertigte sich der 40-Jährige mit den gegelten Haaren bei seiner Verhandlung. Warum es aber auch Videos gebe, die vor seiner Abhängigkeit entstanden waren? Darauf konnte der Mann keine Antwort geben.

Fünf Vorstrafen
Nicht zum ersten Mal fand sich der Kranfahrer vor Gericht wieder – tatsächlich hat er bereits fünf einschlägige Vorstrafen auf dem Kerbholz. Diesmal warf ihm die Anklage Vergewaltigung, Diebstahl und Körperverletzung von 2017 bis zu seiner Festnahme im Oktober 2024 vor. 

„Hätten sterben können“
Konkret habe er drei seiner Partnerinnen mit Schlaftabletten außer Gefecht gesetzt, sie vergewaltigt und die Taten gefilmt – zumindest zwölfmal, so viele Videos wurden sichergestellt. Das Mittel habe er selbst wegen psychischer Probleme verschrieben bekommen. „Sie sind kein Anästhesist oder haben sonst irgendeine Ahnung davon, wie solche Mittel zu dosieren sind. Ob ihre Partnerinnen wegen Sauerstoffmangel dauernde Schäden oder sogar den Tod erleiden hätten können, war Ihnen egal“, so der Richter. 

Partnerin fand Video
Aufgeflogen war der 40-Jährige, weil eine der Partnerinnen vermutete, er würde sie betrügen. Doch statt In-flagranti-Aufnahmen anderer Frauen fand sie ein Video von sich selbst, bewusstlos in einem Hotelzimmer im Urlaub. „Sie haben definitiv ein psychisches Problem. Woher der Drang kommt, Frauen zu dominieren und zu erniedrigen, ist nicht unser Job zu eruieren. Aber Sie müssen unbedingt in Therapie“, schärfte ihm der Richter ein. Statt wie geplant erst um 16 Uhr fällte er das Urteil schon am Vormittag, weil der Mann voll geständig war. 

Anders als im Fall Pelicot – jener Franzose, der seine Ehefrau über Jahre hinweg betäubt und rund 50 anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen hatte –  hatte er sich „nur“ selbst an seinen Opfern vergangen. Mildernd wurde außerdem gewertet, dass es keine fremden Frauen waren, weil die drei Opfer auch freiwillig mit ihm verkehrt hätten, sowie das reumütige Geständnis. Erschwerend hingegen waren die vielen Angriffe über einen langen Zeitraum hinweg und natürlich die fünf einschlägigen Vorstrafen.

Fünf Jahre Haft
Diese bekommt er nun im Gefängnis: Der Senat einigte sich auf fünf Jahre unbedingte Haft. Zudem muss er seiner ersten Partnerin 2140 Euro, der zweiten 3260 Euro und der dritten Ex 1680 Euro Teilschmerzensgeld zahlen. Dazu kommt die Weisung zu einer Therapie. Die Staatsanwaltschaft erbat sich Bedenkzeit, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Oberösterreich

