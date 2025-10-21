Partnerinnen betäubt und Vergewaltigungen gefilmt

Partnerin fand Video

Aufgeflogen war der 40-Jährige, weil eine der Partnerinnen vermutete, er würde sie betrügen. Doch statt In-flagranti-Aufnahmen anderer Frauen fand sie ein Video von sich selbst, bewusstlos in einem Hotelzimmer im Urlaub. „Sie haben definitiv ein psychisches Problem. Woher der Drang kommt, Frauen zu dominieren und zu erniedrigen, ist nicht unser Job zu eruieren. Aber Sie müssen unbedingt in Therapie“, schärfte ihm der Richter ein. Statt wie geplant erst um 16 Uhr fällte er das Urteil schon am Vormittag, weil der Mann voll geständig war.