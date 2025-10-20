Eifersüchtige Frau entdeckte schlimme Aufnahmen

Weil sie vermutete, dass sie ihr Freund betrog, durchsuchte eine 42-Jährige das Smartphone ihres Partners (40). Was sie dabei entdeckte, ließ sie erschaudern: Auf einem Video war sie selbst zu sehen – bewusstlos auf einem Bett liegend. Ihr Freund führte sexuelle Handlungen an ihr durch. Die geschockte Frau konnte sich zwar an das Hotelzimmer und einen gemeinsamen Urlaub erinnern, allerdings nicht an die entwürdigenden Details. Sie erstattete Anzeige gegen den 40-Jährigen.