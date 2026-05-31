Bäume hätten fast Familie und Mofafahrer getroffen

Dächer abgedeckt

Verletzte gab’s keine, teils aber nur durch Glück: Am Pleschinger See bei Linz wäre ein Baum fast auf eine Gruppe gefallen, die unter ihm Schutz suchte, und in St. Florian bei Linz stürzte ein Baum direkt vor einem jungen Mopedfahrer auf die Straße. In Wels, Leonding, Ried/Traunkreis und Feldkirchen/Donau flogen Dächer von Gebäuden, zeitweise waren bis zu 30.000 Landsleute ohne Strom.