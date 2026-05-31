Bäume hätten fast Familie und Mofafahrer getroffen

Mit Böen bis zu 90 km/h zog am Sonntagnachmittag eine Sturmfront über Oberösterreich. Es war der zweite Unwetternachmittag binnen 24 Stunden. Und fast hätte es auch Verletzte gegeben. So stürzten Bäume beinahe auf eine Familie und auf einen Mopedlenker.
Für die Einsatzkräfte brachte das Wochenende keine Entspannung. Zwei heftige Gewitterzellen zogen binnen 24 Stunden über OÖ. Am Samstag rückten die Florianijünger rund 400 Mal aus. „Auch am Sonntag gab es wieder rund 400 Einsätze von 260 Wehren“, so Clemens Arzt, Offizier vom Dienst beim Landesfeuerwehrkommando.
„Alle Bezirke betroffen“
Während es am Samstag die Bezirke Ried, Wels-Land und Grieskirchen am stärksten erwischte, wüteten die Unwetter am Sonntag hauptsächlich in Linz-Land, Freistadt und Schärding. „Es waren aber fast alle Bezirke betroffen. Bei den meisten Einsätzen an beiden Tagen mussten Verkehrswege von umgestürzten Bäumen freigemacht werden.“
Dächer abgedeckt
Verletzte gab’s keine, teils aber nur durch Glück: Am Pleschinger See bei Linz wäre ein Baum fast auf eine Gruppe gefallen, die unter ihm Schutz suchte, und in St. Florian bei Linz stürzte ein Baum direkt vor einem jungen Mopedfahrer auf die Straße. In Wels, Leonding, Ried/Traunkreis und Feldkirchen/Donau flogen Dächer von Gebäuden, zeitweise waren bis zu 30.000 Landsleute ohne Strom.
Bootfahrer und Schwimmer gerettet
Wasserrettung und Feuerwehr waren im Salzkammergut gefordert, weil Schwimmer und Bootsfahrer die Sturmfronten übersehen hatten. In Weyregg konnte etwa ein Boot mit sechs Personen an Bord nicht mehr anlegen, weil der Sturm das Gefährt immer wieder hinaustrieb – alle gerettet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.