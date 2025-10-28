So will Start-up private Luftfahrt revolutionieren

Als William Hanna und Joseph Barbera Anfang der 1960er-Jahre mit der Zeichentrickserie „Die Jetsons“ das futuristische Gegenstück zur steinzeitlichen „Familie Feuerstein“ schufen, stellten sie sich eine Zukunft voller Roboter, Aliens, sprechender Hunde und fliegender Untertassen vor. Nun, knapp 40 Jahre vor den im Jahr 2062 angesiedelten Ereignissen, scheint die Gegenwart zumindest in puncto Fortbewegungsmittel die Zukunft eingeholt zu haben.