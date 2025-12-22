Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleine Funken genügen

Nach Feuer in Skigebieten: Warnung vor Brandgefahr

Tirol
22.12.2025 12:54
In Fügenberg brannte am Sonntag im Bereich einer Liftrasse eine Fläche von rund 100 ...
In Fügenberg brannte am Sonntag im Bereich einer Liftrasse eine Fläche von rund 100 Quadratmetern.(Bild: ZOOM Tirol)

Gleich zweimal Feueralarm gab es am Sonntag in Skigebieten im Tiroler Zillertal: Im Bereich von Lifttrassen war es zu Vegetationsbränden gekommen – wegen eines Feuerwerkkörpers und vermutlich einer Zigarette. Aufgrund der aktuell trockenen Bedingungen geht das Land jetzt in die Offensive und warnt vor erhöhter (Wald-)Brandgefahr!

0 Kommentare

„Die derzeitigen Bedingungen begünstigen die rasche Ausbreitung von Bränden, selbst kleinere Zündquellen wie Zigaretten oder kleine Feuerwerkskörper können schwerwiegende Folgen haben“, bezieht sich das Land auf die aktuellen Einsätze im Zillertal.

Auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol stand in Fügen im Einsatz
Auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol stand in Fügen im Einsatz(Bild: ZOOM Tirol)

Mit verantwortungsbewusstem Verhalten könne jedoch jede und jeder aktiv dazu beitragen, solche Brände bei diesen Bedingungen zu verhindern, betont Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP). 

Zitat Icon

Auch kleinste Funken können derzeit verheerende Brände auslösen.

Jakob Unterladstätter, Landes-Feuerwehrkommandant

Bild: Christof Birbaumer

Auch Tirols Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter warnt vor der aktuellen Brandgefahr: „Bei einer Kombination aus geringer Niederschlagsmenge, trockenen Böden und zeitweise windigen Verhältnissen können auch kleinste Funken verheerende Brände auslösen.“

„Prävention ist entscheidend“
Die Feuerwehren seien bestens vorbereitet, „aber Prävention ist entscheidend. Wir ersuchen die Bevölkerung daher eindringlich, sich an die geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten und verdächtige Rauchentwicklungen umgehend über den Notruf 122 zu melden“.

Lesen Sie auch:
In Fügen brannten rund 100 Quadratmeter Böschung (links). Von dort aus flog der ...
2 Waldbrände in Tirol
Bub warf Feuerwerk von Sessellift, löste Feuer aus
21.12.2025

Einsätze bei Lifttrassen
Gleich zweimal gab es am Sonntag im Tiroler Zillertal Waldbrandalarm. In einem Skigebiet in Fügen hatte ein neunjähriger Bub mit einem Feuerwerkskörper einen Brand ausgelöst, in Tux mussten die Feuerwehren ebenfalls zu einem Brand bei einer Gondelbahn ausrücken – vermutlich wegen einer achtlos weggeworfenen Zigarette.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Zillertal
ÖVP
SkigebietZigaretteBrand
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.003 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
128.340 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
100.823 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf