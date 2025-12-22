Nach Feuer in Skigebieten: Warnung vor Brandgefahr

Gleich zweimal Feueralarm gab es am Sonntag in Skigebieten im Tiroler Zillertal: Im Bereich von Lifttrassen war es zu Vegetationsbränden gekommen – wegen eines Feuerwerkkörpers und vermutlich einer Zigarette. Aufgrund der aktuell trockenen Bedingungen geht das Land jetzt in die Offensive und warnt vor erhöhter (Wald-)Brandgefahr!