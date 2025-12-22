Nach Feuer in Skigebieten: Warnung vor Brandgefahr

Gleich zweimal Feueralarm gab es am Sonntag in Skigebieten im Tiroler Zillertal: Im Bereich von Lifttrassen war es zu Vegetationsbränden gekommen – wegen eines Feuerwerkkörpers und vermutlich einer Zigarette. Aufgrund der aktuell trockenen Bedingungen geht das Land jetzt in die Offensive und warnt vor erhöhter (Wald-)Brandgefahr!
„Die derzeitigen Bedingungen begünstigen die rasche Ausbreitung von Bränden, selbst kleinere Zündquellen wie Zigaretten oder kleine Feuerwerkskörper können schwerwiegende Folgen haben“, bezieht sich das Land auf die aktuellen Einsätze im Zillertal.
Mit verantwortungsbewusstem Verhalten könne jedoch jede und jeder aktiv dazu beitragen, solche Brände bei diesen Bedingungen zu verhindern, betont Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP).
Auch kleinste Funken können derzeit verheerende Brände auslösen.
Jakob Unterladstätter, Landes-Feuerwehrkommandant
Bild: Christof Birbaumer
Auch Tirols Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter warnt vor der aktuellen Brandgefahr: „Bei einer Kombination aus geringer Niederschlagsmenge, trockenen Böden und zeitweise windigen Verhältnissen können auch kleinste Funken verheerende Brände auslösen.“
„Prävention ist entscheidend“
Die Feuerwehren seien bestens vorbereitet, „aber Prävention ist entscheidend. Wir ersuchen die Bevölkerung daher eindringlich, sich an die geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten und verdächtige Rauchentwicklungen umgehend über den Notruf 122 zu melden“.
Einsätze bei Lifttrassen
Gleich zweimal gab es am Sonntag im Tiroler Zillertal Waldbrandalarm. In einem Skigebiet in Fügen hatte ein neunjähriger Bub mit einem Feuerwerkskörper einen Brand ausgelöst, in Tux mussten die Feuerwehren ebenfalls zu einem Brand bei einer Gondelbahn ausrücken – vermutlich wegen einer achtlos weggeworfenen Zigarette.
