Täter noch flüchtig

Raubüberfall auf Bankfiliale im Nordburgenland

Burgenland
22.12.2025 13:45
Eine Großfahndung der Polizei läuft.
Eine Großfahndung der Polizei läuft.

In Deutsch-Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) wurde Montagmittag eine Bankfiliale überfallen. Die beiden Täter sind noch flüchtig, eine Großfahndung der Polizei läuft. 

Gegen 11.56 Uhr betrat ein derzeit noch unbekannter Mann in Deutsch-Jahrndorf die Bankfiliale und bedrohte die Mitarbeiter mit einer Waffe. Er forderte Bargeld und konnte anschließend mit einer zweiten Person, die in einem Pkw wartete, flüchten. 

Die Polizei leitete danach sofort eine Alarmfahndung ein, die derzeit auf Hochtouren läuft. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Wie hoch der erbeutete Betrag ist, ist derzeit noch nicht bekannt. 

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
