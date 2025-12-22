Vorteilswelt
Die Tinte ist trocken:

„Ein Vorbild!“ Rapid bindet Demir langfristig

Bundesliga
22.12.2025 13:09
Furkan Demir
Furkan Demir(Bild: GEPA)

Die Tinte ist trocken: Rapid bindet Furkan Demir langfristig! „Er ist ein Vorbild für alle Spieler aus unserer Akademie und beweist, dass man mit Fleiß, der richtigen Einstellung und Geduld die Chance hat, sich bis in die Profimannschaft hochzuarbeiten“, schwärmt Sportchef Markus Katzer.

Furkan Demir bleibt Rapid treu! Das 21-jährige Eigengewächs, das bereits seit mehr als einem Jahrzehnt für Grün-Weiß im Einsatz ist, verlängert seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2027/28.

„Sein Ehrgeiz und seine Mentalität sind vorbildlich und ich bin sicher, dass er sich noch weiter verbessern kann und wird“, sagt Markus Katzer über den jüngeren Bruder des ehemaligen Rapid-Spielers und vierfachen ÖFB-Internationalen Yusuf Demir.

„Mir liegt mein Verein extrem am Herzen“
„Auch wenn wir gerade als Mannschaft eine sehr schwere Phase haben, bin ich glücklich, dass mein Vertrag vorzeitig verlängert werden konnte“, meint der Außenverteidiger. „Mir liegt mein Verein extrem am Herzen und ich bin stolz, weiter die grün-weißen Farben vertreten zu dürfen.“ 

