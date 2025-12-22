„Ein Vorbild!“ Rapid bindet Demir langfristig

„Mir liegt mein Verein extrem am Herzen“

„Auch wenn wir gerade als Mannschaft eine sehr schwere Phase haben, bin ich glücklich, dass mein Vertrag vorzeitig verlängert werden konnte“, meint der Außenverteidiger. „Mir liegt mein Verein extrem am Herzen und ich bin stolz, weiter die grün-weißen Farben vertreten zu dürfen.“