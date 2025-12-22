Eklat in Detroit

NFL-Star schlägt gegnerischen Fan ins Gesicht

Sport-Mix
22.12.2025 13:52
0 Kommentare

DK Metcalf hat beim 29:24-Auswärtserfolg der Pittsburgh Steelers gegen die Detroit Lions für einen Eklat gesorgt. Der Wide Receiver geriet mit einem gegnerischen Fan aneinander und schlug diesem sogar ins Gesicht ...

Weitere Videos
Folge von Montag
Bewegung als Ausgleich: Für Körper, Kopf und Seele
Philipp bewegt
Wilde Prügelei
Joshua vs. Paul: Auch Backstage flogen die Fäuste
Sport-Mix
Folge von Sonntag
Bewegung, die motiviert, stärkt und einfach guttut
Philipp bewegt
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf