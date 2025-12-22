Angst vor Putin: Estland rüstet weiter auf

Estland will zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit für fast 290 Millionen Euro sechs Mehrfachraketenwerfersysteme samt Munition von Südkorea erwerben.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in Estland als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Tallinn hat daher die Militärausgaben deutlich erhöht und rüstet massiv die Armee auf.
Die Auslieferung der selbstfahrenden Waffensysteme an das baltische EU- und NATO-Landes soll in zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen, teilte das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mit.
„Da Mehrfachraketenwerfer aus militärischer Sicht von unschätzbarem Wert sind, freue ich mich sehr, dass wir neben den US-amerikanischen HIMARS-Systemen nun auch die südkoreanischen Chunmoo-Systeme erwerben werden. Dies stärkt erheblich die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit sowohl Estlands als auch der NATO“, zeigte sich Verteidigungsminister Hanno Pevkur zufrieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.