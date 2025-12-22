Russen-Angriff auf Europa „absolut realistisch“

Habsburg übte scharfe Kritik an den Einschränkungen bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Einige Beschränkungen, etwa bei der Reichweite von Waffensystemen, seien „absolut inakzeptabel“. Die Ukraine spiele nämlich eine entscheidende Rolle „für uns alle“. „Deshalb sollten wir alle die Ukraine dabei unterstützen, was sie für uns macht. Je früher die Europäer erkennen, dass dieser Kampf hier in der Ukraine buchstäblich für uns geführt wird, umso besser ist es auch für uns alle.“