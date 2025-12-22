Schwarz nach Aus: „Habe Info bekommen, dass …“

„Ich habe schon geschaut, dass ich pushe, speziell im letzten Bereich. Da ist die Info gekommen, dass man ihn über die letzte Welle voll drüber lassen kann. Ich hab‘s voll probiert, ist sicher aber leider nicht ausgegangen“, so der Kärntner nach seinem Aus im zweiten Durchgang von Alta Badia im Gespräch mit dem ORF.