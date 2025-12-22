Schwarz nach Aus: „Habe Info bekommen, dass …“

Mit seinem RTL-Sieg am Sonntag ist Marco Schwarz wieder zum ersten Verfolger von Marco Odermatt im Gesamtweltcup aufgestiegen, doch schon am Montag folgte der „Nuller“ im Slalom.
„Ich habe schon geschaut, dass ich pushe, speziell im letzten Bereich. Da ist die Info gekommen, dass man ihn über die letzte Welle voll drüber lassen kann. Ich hab‘s voll probiert, ist sicher aber leider nicht ausgegangen“, so der Kärntner nach seinem Aus im zweiten Durchgang von Alta Badia im Gespräch mit dem ORF.
Was war passiert?
Schwarz ging mit drei Zehntel Vorsprung auf Feller ins Rennen. Hat aber fast seinen ganzen Vorsprung schon bei der ersten Zwischenzeit verspielt. Im Finish gab der RTL-Sieger von Sonntag noch einmal Vollgas, rutscht aber eben nach dem Übergang auf der letzten Welle weg und schied aus.
