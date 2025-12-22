Beatrice distanziert sich von ihrem Vater Andrew

Täglich neue Fotos

Der Zeitpunkt ist brisant: Während der Epstein‑Skandal ihren Vater Andrew erneut stark belastet – in den USA tauchen nahezu täglich neue Fotos aus dem Besitz des verurteilten Sexualstraftäters auf -, wächst der Druck auf die Familie. Eines der veröffentlichten Bilder zeigt Andrew im Salon von Sandringham, liegend auf dem Schoß von fünf elegant gekleideten Frauen, während Ghislaine Maxwell im Hintergrund zu sehen ist.