Weihnachten weit weg!

Beatrice distanziert sich von ihrem Vater Andrew

Royals
22.12.2025 13:46
Prinzessin Beatrice mit ihrem MannWeihnachts-Eklat bei den Royals: Prinzessin Beatrice, im Bild ...
Prinzessin Beatrice mit ihrem MannWeihnachts-Eklat bei den Royals: Prinzessin Beatrice, im Bild mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, distanziert sich von Prinz Andrew(Bild: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Die Gerüchteküche im Buckingham Palace brodelt: Prinzessin Beatrice wird das diesjährige Weihnachtsfest offenbar weder mit ihrem Onkel König Charles in Sandringham, noch mit ihrem Vater, dem in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew, verbringen. Die 37-Jährige setzt damit ein deutliches Zeichen der Distanz.



Laut Berichten plant Beatrice, die Feiertage „weit weg“ von Windsor und dem traditionellen Familiensitz Sandringham zu verbringen. Während die königliche Familie unter König Charles III. zusammenkommt, soll die Prinzessin sich bewusst für einen anderen Ort entschieden haben, um „Peinlichkeiten zu vermeiden“. Stattdessen wolle sie mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und dessen Freunden ins Ausland verreisen.

Täglich neue Fotos
Der Zeitpunkt ist brisant: Während der Epstein‑Skandal ihren Vater Andrew erneut stark belastet – in den USA tauchen nahezu täglich neue Fotos aus dem Besitz des verurteilten Sexualstraftäters auf -, wächst der Druck auf die Familie. Eines der veröffentlichten Bilder zeigt Andrew im Salon von Sandringham, liegend auf dem Schoß von fünf elegant gekleideten Frauen, während Ghislaine Maxwell im Hintergrund zu sehen ist.

Diese Aufnahme aus dem Besitz von Epstein, zeigt Andrew am Schoß von fünf Frauen, während ...
Diese Aufnahme aus dem Besitz von Epstein, zeigt Andrew am Schoß von fünf Frauen, während Epstein-Gehilfin Ghislaine Maxwell im Hintergrund lächel.(Bild: APA/AP/U.S. Department of Justice)

Großer „Zwiespalt“
Beatrice soll zwar zur vermutlich letzten Weihnachtsfeier ihrer Eltern in der Royal Lodge eingeladen worden sein, bevor diese 2026 ausziehen müssen. Doch laut Insidern vertraute die zweifache Mutter Freunden an, dass sie unter dem „Zwiespalt“ zwischen ihren Eltern und dem Rest der königlichen Familie leide – und deshalb beide Seiten in dieser Festzeit meiden wolle.

Eine Freundin beschreibt ihre Lage gegenüber der „Daily Mail“ so: „Beatrice wollte niemanden in Verlegenheit bringen. Sie war hin‑ und hergerissen zwischen ihrer Loyalität zum König und ihren Eltern.“

Prinz Andrew mit den Prinzessinnen Beatrice (links) und Eugenie (Mitte)
Prinz Andrew mit den Prinzessinnen Beatrice (links) und Eugenie (Mitte)(Bild: APA/AFP/ISABEL INFANTES)

Weiter heißt es: „Sie wollte nicht den Eindruck erwecken, jemanden zu brüskieren – da war es einfacher, die Feiertage mit Freunden zu verbringen.“ Beatrice möchte eine klare Trennung zwischen Privatleben und öffentlicher Repräsentation zu ziehen. Die Pläne ihrer Schwester, Prinzessin Eugenie, sind unterdessen unklar. Sie steht vor demselben Dilemma und könnte die Einladung in die Royal Lodge ebenso ausgeschlagen haben. 


Pamela Fidler-Stolz
