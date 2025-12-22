Ein Jahr Kommissar: Was sich an EU-Grenzen ändert

Bewohner bei Wohnhausbrand per Drehleiter gerettet
Dichter Rauch
Am EU-Parkett hat sich Magnus Brunner als Migrations-Kommissar eine gute Nachrede erarbeitet und punktet als „liberaler Asylverschärfer“. In Österreich hinterließ der Ex-Finanzminister hingegen einen Milliarden-Schuldenberg und gilt als fahnenflüchtig. Hätten Sie als Finanzminister öfter Nein sagen müssen, Herr Brunner?
Am Eingang ins Berlaymont herrscht am frühen Nachmittag ein Gewusel. Mitarbeiter strömen mit Lunch-Paketen zurück zum Arbeitsplatz. Besucher warten nach der peniblen Sicherheitskontrolle im Foyer darauf, zu ihrem Termin eskortiert zu werden. Im 9. Stock des kreuzförmigen Betongebäudes mit dem verblichenen Charme der 1960er-Jahre, das die Spitzenleute der EU-Kommission beherbergt, ist auch Magnus Brunner untergebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.