Ein Jahr Kommissar: Was sich an EU-Grenzen ändert

Am Eingang ins Berlaymont herrscht am frühen Nachmittag ein Gewusel. Mitarbeiter strömen mit Lunch-Paketen zurück zum Arbeitsplatz. Besucher warten nach der peniblen Sicherheitskontrolle im Foyer darauf, zu ihrem Termin eskortiert zu werden. Im 9. Stock des kreuzförmigen Betongebäudes mit dem verblichenen Charme der 1960er-Jahre, das die Spitzenleute der EU-Kommission beherbergt, ist auch Magnus Brunner untergebracht.