„Das Schlimmste!“ Van Gerwen attackiert Konkurrenz

Michael van Gerwen reicht‘s! „Mighty Mike“ rechnet am Rande der Darts-WM in London knallhart mit seinen Konkurrenten ab.
„Einige Dartspieler glauben mittlerweile, dass ihre Walk-on-Musik sie zu besseren Dartspielern macht. Manche Leute haben angefangen, zu sehr an sich selbst zu glauben“, so der dreifache Weltmeister zu „Talksport“. Und das, obwohl er ja eigentlich selbst mit „Seven Nation Army“ immer wieder die Fans anheizt.
Seine Theorie: „Sie nutzen das aus, weil ihre Fähigkeiten etwas eingeschränkt sind, also müssen sie versuchen, das Publikum irgendwie auf ihre Seite zu bringen.“
„Es war schrecklich. Das Schlimmste“
Besonders in der Kritik steht beim 36-jährigen Niederländer Dimitri Van den Bergh aufgrund dessen Tänzchen. „Es war schrecklich. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Deshalb ist er jetzt zu Hause und ich bin hier“, so van Gerwen.
