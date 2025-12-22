„Das Schlimmste!“ Van Gerwen attackiert Konkurrenz

„Einige Dartspieler glauben mittlerweile, dass ihre Walk-on-Musik sie zu besseren Dartspielern macht. Manche Leute haben angefangen, zu sehr an sich selbst zu glauben“, so der dreifache Weltmeister zu „Talksport“. Und das, obwohl er ja eigentlich selbst mit „Seven Nation Army“ immer wieder die Fans anheizt.