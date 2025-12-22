Chaos in Wiener Mall: Sieben Polizisten verletzt

Ausgelöst durch den Streit rund um einen Kindergeburtstag von zwei Frauen in einer Wiener Shoppingmall wurden schlussendlich sieben Polizisten sowie ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums verletzt. Der Sicherheitsmann bemerkte zunächst die lautstarke Auseinandersetzung der Frauen mitten im Gebäude und wollte die beiden auseinanderziehen. Dabei wurde er selbst geschlagen. Mehrere Streifenwägen mussten zur Unterstützung ausrücken.