Ins Bein gebissen

Chaos in Wiener Mall: Sieben Polizisten verletzt

Wien
22.12.2025 13:00

Ein harmloser Streit zwischen zwei Schwestern eskalierte am Sonntagabend in der Wiener Shoppingmall Millenium City in der Brigittenau zu einem wilden Polizeieinsatz. Ein Securitymitarbeiter wurde zuerst attackiert, als er die beiden Streithähne trennen wollte. Später wurden auch mehrere Polizisten in Mitleidenschaft gezogen. 

0 Kommentare

Ausgelöst durch den Streit rund um einen Kindergeburtstag von zwei Frauen in einer Wiener Shoppingmall wurden schlussendlich sieben Polizisten sowie ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums verletzt. Der Sicherheitsmann bemerkte zunächst die lautstarke Auseinandersetzung der Frauen mitten im Gebäude und wollte die beiden auseinanderziehen. Dabei wurde er selbst geschlagen. Mehrere Streifenwägen mussten zur Unterstützung ausrücken.

Ehefrau attackiert plötzlich Polizisten
Ein augenscheinlich stark betrunkener 44-jähriger Litauer beteuerte bei der Klärung des Vorfalls, es gehe nur um eine Meinungsverschiedenheit zwischen seiner Frau (39) und deren Schwester (46). Daraufhin geriet ein Polizeibeamter ins Visier der 39-Jährigen: Sie soll versucht haben, dem Beamten ins Gesicht zu schlagen. Daraufhin wurde die Frau vorläufig festgenommen.

Daraufhin versuchte der 44-jährige Litauer Partei für seine Ehefrau zu ergreifen, und rastete völlig aus. Er wurde ebenfalls festgenommen. Die 46-jährige Schwester griff ebenfalls ein und soll einer Polizistin ins Bein gebissen haben. Trotz heftiger Gegenwehr konnte auch sie vorläufig festgenommen werden.

Gewalttätiges Trio vorläufig in Haft
Bei dem Einsatz wurden insgesamt sieben Polizisten verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Alle drei Angreifer sitzen weiter in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern weiter an.

Ähnliche Themen
Brigittenau
PolizeieinsatzFrauen
Wien
