„Die Laptop-Trainer bringen uns nicht weiter!“

Die letzte Folge von „Krone oder Kasperl“ in diesem Jahr! Und sie wartet mit zwei ganz speziellen „Christkindln“ auf: Neben Michael Fally und Peter Moizi nehmen diesmal die Fußballlegenden Andi Herzog und Toni Polster Platz – und die plaudern in gewohnt unterhaltsamer und gleichzeitig lehrreicher Manier über das Fußballjahr 2025, Österreichs Talente, Ralf Rangnick, die „Laptop-Trainer“, Rapid und die nahende WM ebenso wie über Marco Schwarz und Cornelia Hütter (alles im Video).
