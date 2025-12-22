Norbert Hofer hat einen neuen Job in Graz

Der burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer wird mit 1. Februar einen neuen Job übernehmen. Mitte Dezember hatte er bereits über seinen Rückzug als Klubobmann informiert, da seine künftigen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft nicht mit dieser Funktion vereinbar seien.
Offiziell legt er den Klubvorsitz am 14. Jänner 2026 zurück, an diesem Tag wird auch die Nachfolge bestimmt. Wer Hofer folgen wird, ist bisher offen. Bereits bekannt ist, dass der Politiker als zweiter Geschäftsführer bei der Binder Leitl Investment GmbH in Wien tätig wird.
Dort werden Infrastrukturprojekte umgesetzt, etwa im Bereich der erneuerbaren Energie. Österreichs Wirtschaft soll in Südosteuropa gestärkt werden. Der erste Geschäftsführer Andreas Binder war einst ebenfalls FPÖ-Politiker und später NEOS-Bürgermeisterkandidat.
Wechsel in die Energiebranche
Am Montag wurde nun bekannt, dass Norbert Hofer mit 1. Februar 2026 einen weiteren Job antreten wird. Der Politiker wird Vizepräsident für strategische Kommunikation bei der Emerald Horizon AG in Graz. Das Unternehmen arbeitet laut dem Burgenländer „an Lösungen mit dem Ziel einer preiswerten, dezentralen, sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung“. Diese Themen würden ihn schon lange interessieren, als Infrastrukturminister habe er sich auch mit Technologie befasst, sagte Hofer.
Der 54-Jährige war in der Vergangenheit zudem als Flugtechniker tätig und hat eine Ausbildung zum Kommunikations- und Verhaltenstrainer absolviert. Nachdem er im Nationalrat gesessen hatte, wurde er am 6. Februar 2025 Abgeordneter zum burgenländischen Landtag. Ob er sein Mandat behält, gab er zunächst nicht bekannt. Theoretisch könnte Hofer es weiter ausüben. Der Politiker kündigte an, bis zum Jahreswechsel eine Entscheidung zu treffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.