Norbert Hofer hat einen neuen Job in Graz

Wechsel in die Energiebranche

Am Montag wurde nun bekannt, dass Norbert Hofer mit 1. Februar 2026 einen weiteren Job antreten wird. Der Politiker wird Vizepräsident für strategische Kommunikation bei der Emerald Horizon AG in Graz. Das Unternehmen arbeitet laut dem Burgenländer „an Lösungen mit dem Ziel einer preiswerten, dezentralen, sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung“. Diese Themen würden ihn schon lange interessieren, als Infrastrukturminister habe er sich auch mit Technologie befasst, sagte Hofer.