Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geht keinen etwas an“

Kryptische Aussagen von Feller im ORF-Interview

Ski Alpin
22.12.2025 14:04
Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: Christof Birbaumer)

Nach dem Slalom in Alta Badia hat Manuel Feller mit kryptischen Aussagen im ORF-Interview für Aufsehen gesorgt. „Allgemein ist es ein bisschen schwierig momentan – auf und abseits der Piste.“ Nähere Details nannte der Tiroler jedoch nicht.

0 Kommentare

Nach einem durchwachsenen ersten Durchgang gelang Manuel Feller am Montag in der Entscheidung ein Sprung nach vorne. „Es wäre schon mehr drinnen gewesen“, war der ÖSV-Läufer jedoch nicht ganz zufrieden.

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: GEPA)

Große Freude auf Weihnachtspause
„Die Pause brauche ich jetzt unbedingt“, so Feller. „Ich hoffe, dass 2026 ein paar nette Sachen für mich hat.“

Lesen Sie auch:
Fabio Gstrein fiel in der Entscheidung zurück.
Weltcup in Alta Badia
LIVE: Feller macht Sprung nach vorne, Schwarz out
22.12.2025
„Völlig ungeeignet!“
Alta-Badia-Slalom bringt Neureuther auf die Palme
22.12.2025

Auf und abseits der Piste sei es aktuell nämlich „schwierig“. Auf Nachfrage von ORF-Mann Rainer Pariasek meinte Feller: „Das geht eigentlich keinen etwas an. Alles nicht so einfach momentan.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Manuel Feller
ORFAlta BadiaÖSV
Slalom
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.003 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
128.340 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
100.823 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Ski Alpin
Weltcup in Alta Badia
Nächster Slalom-Rückschlag für ÖSV, McGrath siegt
Zu viel gepusht?
Schwarz nach Aus: „Habe Info bekommen, dass …“
„Geht keinen etwas an“
Kryptische Aussagen von Feller im ORF-Interview
Ski-Jahresrückblick
„Wir jammern sicher nicht, dass es so gut läuft“
„Völlig ungeeignet!“
Alta-Badia-Slalom bringt Neureuther auf die Palme

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf