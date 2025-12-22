Kryptische Aussagen von Feller im ORF-Interview

Nach dem Slalom in Alta Badia hat Manuel Feller mit kryptischen Aussagen im ORF-Interview für Aufsehen gesorgt. „Allgemein ist es ein bisschen schwierig momentan – auf und abseits der Piste.“ Nähere Details nannte der Tiroler jedoch nicht.
Nach einem durchwachsenen ersten Durchgang gelang Manuel Feller am Montag in der Entscheidung ein Sprung nach vorne. „Es wäre schon mehr drinnen gewesen“, war der ÖSV-Läufer jedoch nicht ganz zufrieden.
Große Freude auf Weihnachtspause
„Die Pause brauche ich jetzt unbedingt“, so Feller. „Ich hoffe, dass 2026 ein paar nette Sachen für mich hat.“
Auf und abseits der Piste sei es aktuell nämlich „schwierig“. Auf Nachfrage von ORF-Mann Rainer Pariasek meinte Feller: „Das geht eigentlich keinen etwas an. Alles nicht so einfach momentan.“
