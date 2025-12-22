Weihnachtsbabys im Streichelzoo Schmiding

Bedrohte Tierrasse

Die Girgentanaziege ist eine seltene, bedrohte Haustierrasse, die nachgezüchtet wurde. Sie gehört zu den ältesten Ziegenrassen der Welt und zeichnet sich durch ihre auffälligen, schraubenförmig gedrehten Hörner aus, die sich bei den Jungtieren erst im Lauf der kommenden Monate entwickeln.