Seltene Ziegen

Weihnachtsbabys im Streichelzoo Schmiding

Oberösterreich
22.12.2025 13:46
Seltene Girgentanaziegen wurden in Schmiding geboren
Seltene Girgentanaziegen wurden in Schmiding geboren(Bild: APA/PETER STERNS)

Mit einer Bescherung bereits vor dem 24. Dezember kann der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels aufwarten: Mehrere Ziegenbabys erblickten kurz vor Weihnachten das Licht der Welt. Die kleinen Girgentanaziegen erkunden bereits neugierig ihr Gehege im Streichelzoo,

Die Zicklein sind gemeinsam mit ihren Kameraden im Streichelzoo tolle Komplizen, um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen. Aber auch die kühlere Temperaturen gewohnten roten Pandas und sibirischen Tiger sind im Winter sehr gut zu beobachten.

Frech und sehr lebendig sind die kleinen Ziegen.
Frech und sehr lebendig sind die kleinen Ziegen.(Bild: APA/PETER STERNS)

Bedrohte Tierrasse
Die Girgentanaziege ist eine seltene, bedrohte Haustierrasse, die nachgezüchtet wurde. Sie gehört zu den ältesten Ziegenrassen der Welt und zeichnet sich durch ihre auffälligen, schraubenförmig gedrehten Hörner aus, die sich bei den Jungtieren erst im Lauf der kommenden Monate entwickeln.

Oberösterreich

