Kein Schnitzel: Was halten Sie vom ÖH-Beschluss?

Community
22.12.2025 13:00
Wird es zukünftig bei ÖH-Veranstaltungen nicht mehr geben: das Schnitzel.
Wird es zukünftig bei ÖH-Veranstaltungen nicht mehr geben: das Schnitzel.(Bild: APA/APA Österreich Bild)

Für viel Aufregung sorgte der „Krone“-Bericht über den Beschluss der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH), nur noch vegetarische Speisen bei Veranstaltungen zu servieren. Was halten Sie von dieser Entscheidung?

0 Kommentare

Die Kritiker sprechen von „ideologischer Bevormundung“, während die Befürworter betonen, dass es nur um die Verwendung von Pflichtbeiträgen geht. Auch wird auf den Umstand verwiesen, dass es schon seit Jahren üblich sei, bei Sitzungen der ÖH-Bundesvertretung auf fleischhaltige Nahrungsmittel zu verzichten.

Was halten Sie von der Entscheidung der Hochschülerschaft? Sehen Sie darin ein politisches Statement? Halten Sie den Beschluss für nachvollziehbar? Ist es die Aufgabe einer Studierendenvertretung, durch die Verpflegung bei Events politische Zeichen zu setzen, oder sollte die Wahlfreiheit der Studierenden (auch beim Essen) an oberster Stelle stehen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

Porträt von Thomas Brauner
Thomas Brauner
