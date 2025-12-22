Kein Schnitzel: Was halten Sie vom ÖH-Beschluss?

Was halten Sie von der Entscheidung der Hochschülerschaft? Sehen Sie darin ein politisches Statement? Halten Sie den Beschluss für nachvollziehbar? Ist es die Aufgabe einer Studierendenvertretung, durch die Verpflegung bei Events politische Zeichen zu setzen, oder sollte die Wahlfreiheit der Studierenden (auch beim Essen) an oberster Stelle stehen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!