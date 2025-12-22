Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach WM-Aufreger

Mensur schüttelt den Kopf: „Nix Unfaires gemacht“

Sport-Mix
22.12.2025 14:05
Mensur Suljovic versteht die Aufregung um seine Person nicht.
Mensur Suljovic versteht die Aufregung um seine Person nicht.(Bild: AP)

Mensur Suljovic wehrt sich nach den Betrugsvorwürfen gegen ihn bei der Darts-WM. „Ich habe nichts Unfaires gemacht“, sagt er zur „Krone“. Der Wiener freut sich indes auf Weihnachten daheim und das Duell mit Luke Littler.

0 Kommentare

„Driving home for Christmas“. Gilt für Mensur Suljovic, der London am Montag den Rücken kehrte und nach Wien flog. Im Gepäck: der Einzug in die dritte Runde bei der Darts-WM. „Ich habe mein Ziel erreicht“, schmunzelt der Wiener im Telefonat mit der „Krone“: „Alles, was jetzt folgt, ist Zugabe.“ Sein Sieg gegen „Rockstar“ Joe Cullen, die Nummer 32 der Welt, war aber ein viel diskutierter. Weil „The Gentle“ wiederholt emotional jubelte und in gewohnt gemächlicher Manier seine Pfeile warf. Und seinen Gegner so völlig entnervte. Der sprach anschließend von Betrug. Was Suljovic, trotz Verwarnung von Caler Kirk Bevins, nicht versteht: „Die ganze Aufregung ist eine Katastrophe, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, habe nichts Unfaires gemacht.“

Lesen Sie auch:
Mensur Suljovic setzte sich gegen Joe Cullen durch.
„Das ist kein Betrug!“
Üble Vorwürfe bei WM: Littler verteidigt Suljovic
22.12.2025
Gegner platzt Kragen
„Es ist Betrug!“ WM-Wirbel um Mensur Suljovic
21.12.2025
Erfolgslauf bei der WM
Suljovic siegt – jetzt wartet Duell mit Nummer 1
21.12.2025

Der 53-Jährige weiter: „Wenn mein Englisch besser wäre, hätte ich ihn gefragt, was los war.“ In Richtung Cullen ergänzt er: „Vielleicht werde ich das nächste mal schneller spielen – dann kommt er schneller von der Bühne runter.“

Litter: „Das ist kein Betrug“
Unterstützung erhält Suljovic ausgerechnet von seinem nächsten Gegner – dem Weltranglisten-Ersten Luke Littler: „Das ist kein Betrug, ich habe nichts Falsches gesehen. Mensur spielt langsam, aber so spielt er halt – dann muss ich mich darauf einstellen.“ Er und Suljovic hatten schon im Vorfeld das Turniers Kontakt, wie „Luke“ lachend verriet: „Er hat mir geschrieben: „Wir sehen uns in Runde drei.“

Unmittelbar vor WM-Beginn stattete Mensur Suljovic der „Krone“ noch einen Besuch ab.
Unmittelbar vor WM-Beginn stattete Mensur Suljovic der „Krone“ noch einen Besuch ab.(Bild: Imre Antal)

Was nun tatsächlich der Fall ist. Das Spiel steigt am Samstag, die nächsten Tage wird Suljovic in der Heimat eine Stunde pro Tag trainieren, aber hauptsächlich die Zeit mit der Familie genießen, am 26. zurück nach London fliegen. Wo der Weltranglisten-53. sein viertes WM-Achtelfinale, sein erstes seit sieben Jahren jagt. Dafür braucht es aber einen Sahnetag, Titelverteidiger Littler gab heuer bei der WM im „Ally Pally“ noch keinen Satz ab.

Porträt von Michael Fally
Michael Fally
Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.003 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
128.340 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
100.823 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Sport-Mix
Nach WM-Aufreger
Mensur schüttelt den Kopf: „Nix Unfaires gemacht“
Bei Darts-WM
„Das Schlimmste!“ Van Gerwen attackiert Konkurrenz
129 von 176 Stimmen
Moustafa bleibt auch nach 25 Jahren IHF-Präsident
Überraschendes Aus
Gerwyn Price: „Ich bin völlig am Boden zerstört“
Sportgeschichte
Victoria Hudson zum Jahresende Nummer 1 der Welt!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf