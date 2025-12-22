Mensur schüttelt den Kopf: „Nix Unfaires gemacht“

„Driving home for Christmas“. Gilt für Mensur Suljovic, der London am Montag den Rücken kehrte und nach Wien flog. Im Gepäck: der Einzug in die dritte Runde bei der Darts-WM. „Ich habe mein Ziel erreicht“, schmunzelt der Wiener im Telefonat mit der „Krone“: „Alles, was jetzt folgt, ist Zugabe.“ Sein Sieg gegen „Rockstar“ Joe Cullen, die Nummer 32 der Welt, war aber ein viel diskutierter. Weil „The Gentle“ wiederholt emotional jubelte und in gewohnt gemächlicher Manier seine Pfeile warf. Und seinen Gegner so völlig entnervte. Der sprach anschließend von Betrug. Was Suljovic, trotz Verwarnung von Caler Kirk Bevins, nicht versteht: „Die ganze Aufregung ist eine Katastrophe, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, habe nichts Unfaires gemacht.“